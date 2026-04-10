Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 13:26

ФСБ внесла АКР в единый список террористических организаций

ФСБ внесла «Антивоенный комитет России»* и его структурные подразделения в единый федеральный список организаций, признанных террористическими. Соответствующая запись появилась на официальном сайте службы 10 апреля.

В перечне организация указана как международное неправительственное движение, созданное в Великобритании. Речь идёт не только о самом АКР*, но и о его подразделениях.

Это решение стало продолжением мартовского вердикта Верховного суда. 2 марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, признал АКР* террористической организацией и запретил его деятельность в России. До этого структура уже имела другой статус: в январе 2024 года Генпрокуратура признала её нежелательной на территории РФ.

На сайте запрещённой организации сказано, что в её задачи входит «координация усилий» и «создание пространства для солидарности, действий и взаимопомощи» для людей, выступающих против специальной военной операции. Членами АКР* являются десятки общественных деятелей, политологов, представителей бизнеса, которые признаны иноагентами в России. В отношении ряда из них на территории нашей страны расследуются уголовные дела.

* Запрещённая в России террористическая организация

Марина Фещенко
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar