ФСБ внесла АКР в единый список террористических организаций

ФСБ внесла «Антивоенный комитет России»* и его структурные подразделения в единый федеральный список организаций, признанных террористическими. Соответствующая запись появилась на официальном сайте службы 10 апреля.

В перечне организация указана как международное неправительственное движение, созданное в Великобритании. Речь идёт не только о самом АКР*, но и о его подразделениях.

Это решение стало продолжением мартовского вердикта Верховного суда. 2 марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, признал АКР* террористической организацией и запретил его деятельность в России. До этого структура уже имела другой статус: в январе 2024 года Генпрокуратура признала её нежелательной на территории РФ.

На сайте запрещённой организации сказано, что в её задачи входит «координация усилий» и «создание пространства для солидарности, действий и взаимопомощи» для людей, выступающих против специальной военной операции. Членами АКР* являются десятки общественных деятелей, политологов, представителей бизнеса, которые признаны иноагентами в России. В отношении ряда из них на территории нашей страны расследуются уголовные дела.

