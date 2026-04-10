Новый роман Пелевина выйдет весной впервые за тринадцать лет

Новая книга Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» готовится к выходу этой весной, а старт продаж назначен на 23 апреля. Об этом стало известно изданию Собака.ru.

Предыдущий роман писателя «A Sinistra» увидел свет в сентябре 2025 года и стал пятой частью вселенной Transhumanism Inc. Весенний релиз в библиографии автора фиксировался лишь однажды — в 2013 году, когда читателям представили «Бэтман Аполло», относящийся к вампирскому циклу, начатому ещё в 2006 году произведением «Empire V».

В 2019 и 2020 годах издательский график также отклонялся от традиции: тогда в августе выходили сборник «Искусство лёгких касаний» и роман «Непобедимое Солнце». Поступление 23-го романа Пелевина ожидается одновременно в книжных магазинах и на крупных маркетплейсах, начиная с 23 апреля. Таким образом, новый релиз станет заметным исключением из многолетней осенней схемы публикаций автора.

Ранее власти Белоруссии внесли в список запрещённых печатных материалов роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами». Решение связано с возможным ущербом национальным интересам страны.