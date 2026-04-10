Кровавая расправа в Смоленске: 36-летнего мужчину застрелили из-за бывшей жены

В Смоленске возле жилого дома обнаружили тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, в деле рассматривается версия убийства на почве ревности. Об этом стало известно «Рен-ТВ».

Инцидент произошёл у подъезда многоквартирного дома, где очевидцы и обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Возможным подозреваемым является 32-летний Никита З., который после случившегося скрылся. Мужчина мог открыть огонь из-за ревности к бывшей супруге, с которой проживал погибший.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 38-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве бывшего мужа. Трагедия произошла 7 марта в квартире на Петергофском шоссе, где между экс-супругами вспыхнул конфликт. Во время ссоры женщина нанесла мужчине не менее четырёх ножевых ударов в область шеи, после чего покинула место происшествия.