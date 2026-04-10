Внук писателя Толстого внесён в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ обновило реестр иностранных агентов. В список лиц, чья деятельность признана таковой, вошел филолог, журналист и внук писателя Алексея Толстого — Иван Толстой*.

По официальным данным ведомства, решение принято из-за позиции литературоведа. Как отмечает министерство, «И. Н. Толстой* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине».

В обосновании также указано, что публицист участвовал в создании контента других иноагентов и взаимодействовал с организацией, чья работа в стране признана нежелательной. Кроме того, подчеркивается факт проживания фигуранта вне пределов России.

Вместе с ним реестр пополнили и другие общественные деятели. Среди них активисты Лилия Вежеватова*, Роман Удот*, Василий Матенов*, а также Ризван Кубакаев*.

Также ограничения коснулись организации «Татар Шурасы»*, известной как «Совет татар мира»*. Данный проект теперь официально находится в перечне иноагентов.

Также ранее Министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов 75 человек. Они сами подали соответствующие заявления.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.