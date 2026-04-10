«Табличка в лицо»: Кассирша «Лэтуаль» обсчитала девочку-подростка на 1000 рублей и напала на её мать

В Набережных Челнах в магазине «Лэтуаль» кассирша бросила рекламную подставку в клиентку после того, как обсчитала её дочь на 1000 рублей. Об этом сообщает Mash Iptash.

Скандал в одном из магазинов «Лэтуаль» в Набережных Челнах.

По словам Гузель, её 17-летняя дочь, используя подарочный сертификат на 1500 рублей, была вынуждена заплатить вдвое больше реальной стоимости покупки. При попытке разобраться, кассирша перешла на «ты» и напала на Гузель с рекламной табличкой. Пострадавшая получила ушиб и обратилась в полицию.

«Лэтуаль» более двух месяцев игнорировала претензии. После появления видео инцидента в Сети, компания таки заявила, что уволила кассиршу.

Представители бренда связались с Гузель, пригласили её в магазин, принесли извинения, вернули деньги и попросили удалить видео. Директор магазина заявила, что якобы не была в курсе ситуации

