10 апреля, 16:18

«Вымирает быстрее всех»: Украина лидирует в мире по темпам сокращения населения

Украина потеряла почти треть населения за последние 25 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yurii Andreichyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yurii Andreichyn

За четверть века с 2000 по 2025 год население Украины сократилось на 33% — с 48,7 миллиона до 32,9 миллиона человек, что стало худшим показателем в мире. Такие данные опубликовал портал Visual Capitalist со ссылкой на статистику Международного валютного фонда.

Второе место в списке стран с самым большим снижением населения заняли Маршалловы Острова с показателем 29%, третье — Болгария (минус 23%), четвёртое — Латвия (минус 22%), пятое — Молдавия.

Почти все государства Восточной Европы демонстрируют неуклонное уменьшение числа жителей за последние 25 лет, обратили внимание авторы исследования. Присоединение к Евросоюзу сняло барьеры для перемещения в западноевропейские страны, где оплата труда гораздо выше, и это, по мнению аналитиков портала, спровоцировало отток населения трудоспособного возраста, дополнительно усугубив ситуацию с крайне низкой рождаемостью в регионе.

Лидером по темпам роста числа жителей за четверть века оказался Катар: здесь показатель подскочил на 423% — до 3,1 миллиона человек. Следом идут Объединённые Арабские Эмираты, где прирост достиг 250%, а замыкает тройку Экваториальная Гвинея с плюсом 167%. Нигерия и Бахрейн расположились на четвёртой и пятой позициях с результатами 157% и 154% соответственно.

Стремительное увеличение населения в странах Персидского залива, по данным портала, практически полностью обусловлено наплывом иностранной рабочей силы. В Visual Capitalist уточнили, что за последние десятилетия огромные инфраструктурные проекты, развитие нефтегазовой сферы и усилия по диверсификации экономики притянули в регион миллионы трудовых мигрантов.

Демографическая яма углубляется: На Украине смертность втрое превысила рождаемость

Ранее епископ Римско-католической церкви Виталий Кривицкий заявил, что демографический кризис на Украине достиг катастрофических масштабов. По его словам, через 15 лет может просто не остаться людей, способных платить налоги в пенсионный фонд, поэтому продолжение боевых действий теряет всякий смысл.

Вероника Бакумченко
