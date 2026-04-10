Русская Шэрон Стоун: Медсестра Люба из «Интернов» шокировала фанатов новым фото

Звезду сериала «Интерны» Светлану Пермякову сравнили с американской актрисой кино Шэрон Стоун. Мысль о схожести российской артистки с голливудской дивой выразил один из подписчиков знаменитости в комментариях под её последней публикацией.

То самое селфи Светланы Пермяковой, после публикации которого её сравнили со звездой Голливуда.

Пока её дочь находилась на школьных занятиях, 54-летняя актриса терпеливо ждала окончания уроков, оставаясь в машине. Сидя в автомобиле, она сделала снимок без макияжа и подписала его ёмкой фразой: «На домашнем, на весеннем».

«Вайб Шэрон Стоун», — написал один из фолловеров.

Остальные поклонники написали, что знаменитость выглядит великолепно, назвали её красоткой и признались, что восхищаются ею. Многие подписчики обратили внимание на природную красоту артистки и случившиеся с ней изменения: они сообщили, что завидуют её шикарному виду.

Известность к Светлане Пермяковой пришла благодаря выступлениям в составе команды КВН Пермского госуниверситета. Именно после этого её позвали исполнять одну из ключевых ролей в ситкоме «Интерны». Помимо этого, артистка была ведущей передачи «О самом главном» и участвовала в создании скетчкома «Истории большой страны», который выходил на канале «Россия 1».

Совсем недавно актриса поделилась с поклонниками своими фотографиями без макияжа, на которых было заметно, как сильно она похудела. Артистка призналась, что любит каждую свою морщинку, ведь в них — её жизнь, роли, смех и слёзы.