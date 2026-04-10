Актёр Тактаров назвал Россию «лучшим местом» и описал жизнь в США одной фразой

Бывший боец смешанного стиля и актёр Олег Тактаров назвал Россию самым свободным местом для жизни. Об этом он заявил в интервью Sport24, когда у него спросили, похожа ли РФ на КНДР.

«Наша страна — наоборот самая свободная в мире. Не хочу говорить только про налоги, а то их ещё поднимут. Для человека моего возраста Россия реально лучшее место. Если бы у американцев не было кредитов, все они бы уже здесь жили. Я даже не могу назвать один или несколько аспектов, потому что свобода в России во всём», — отметил он.

Отвечая на вопрос о сходстве с другой страной, Тактаров заявил, что раньше Россия была похожа на США, но теперь там, по его выражению, тяжёлая ситуация. В Штатах бензин стоит в четыре раза дороже, безопасность на нуле, а бездомные воруют в магазинах всё подряд. В России же, добавил он, с таким сталкиваться не приходилось, и он дома даже не закрывает дверь, потому что нет повода.

Тяжёлая ситуация с кражами происходит и в Британии. Недавно там уволили продавца за попытку остановить вора, который разграбил выставку пасхальных шоколадных кроликов. Злоумышленник набрал пакет дорогими пасхальными яйцами. Сотрудник по имени Смит попытался вернуть украденное, между ними началась короткая борьба. В результате яйца упали на пол, а один кролик разбился. Смит заявил, что проработал в магазине 17 лет и видел такое каждый день. Им нельзя ничего делать, но он больше не мог просто смотреть.