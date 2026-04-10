Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 апреля, 17:37

«Кошмар для полей»: Война США и Ирана добивает украинских аграриев

Reuters: Агросектор Украины понёс потери из-за войны на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Украинские фермеры понесли серьезные убытки из-за ближневосточного конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Причиной стало почти двукратное подорожание топлива, вызванное перебоями в поставках энергоносителей после ударов США и Израиля по Ирану.

По данным агентства, из-за необходимости импортировать топливо и удобрения, украинские фермеры испытывают значительные трудности с покрытием связанных с этим расходов.

«Нам уже сейчас нужно запасаться топливом для сбора урожая. Если мы не сможем собрать его, это приведёт к полному краху», — сказал собеседник агентства.

На Украине ТВ-каналы заявили в эфире о «победе над Ираном»

Ранее сообщалось, что США и Иран договорились о двухнедельном перемирии и дальнейших переговорах. В иранской столице царит торжество. Однако и американский лидер Дональд Трамп провозглашает победу Соединённых Штатов. А вот в ОАЭ считают, что выигрыш у них в руках. Параллельно, вопреки заявленному перемирию, Вашингтон вместе с Тель-Авивом продолжают наносить удары по иранской территории.

Наталья Демьянова
