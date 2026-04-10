«Кошмар для полей»: Война США и Ирана добивает украинских аграриев

Украинские фермеры понесли серьезные убытки из-за ближневосточного конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Причиной стало почти двукратное подорожание топлива, вызванное перебоями в поставках энергоносителей после ударов США и Израиля по Ирану.

По данным агентства, из-за необходимости импортировать топливо и удобрения, украинские фермеры испытывают значительные трудности с покрытием связанных с этим расходов.

«Нам уже сейчас нужно запасаться топливом для сбора урожая. Если мы не сможем собрать его, это приведёт к полному краху», — сказал собеседник агентства.