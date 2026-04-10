«Он заслужил»: Девочка трогательно попросила НАСА вернуть Плутону статус планеты

Школьница убеждена, что этот космический объект, который сегодня относят к классу карликовых планет, достоин восстановления в прежнем статусе. «Он [Плутон] и заслужил быть настоящей планетой. Это может сделать многих людей счастливыми», — уверяет Каэла в своём послании.

В 2006 году Международный астрономический союз (МАС) ввёл точное научное определение термина «планета». Чтобы считаться таковой, небесное тело должно соответствовать трем критериям: вращаться вокруг Солнца, обладать достаточной массой для поддержания гидростатического равновесия (сферической формы) и, ключевое условие, доминировать на своей орбите, «расчищая» её от других объектов. Плутон, будучи карликовой планетой пояса Койпера, не удовлетворяет последнему требованию, так как его орбита пересекается с тысячами подобных ледяных тел за Нептуном, а его собственная масса составляет лишь малую долю массы всех объектов в его орбитальной области. Именно из-за неспособности «очистить» окрестности своей орбиты Плутон был переклассифицирован в карликовые планеты, что лишило его статуса классической планеты Солнечной системы.