Захарова заявила о недопустимости затягивания решения по Палестине

Палестинская проблема не должна становиться заложником конъюнктуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала на необходимость системного подхода к ближневосточному урегулированию. По её словам, откладывание решения приводит к новым кризисам. Захарова отметила, что проблема требует постоянного внимания.

«Убеждены, что палестинская проблема, равно как и более широкий комплекс вопросов ближневосточного урегулирования, не может рассматриваться по остаточному принципу или становиться заложником текущей военно-политической конъюнктуры», — подчеркнула дипломат.

По её словам, игнорирование этой задачи и попытки подменить её ситуативными схемами приведёт к насилию и конфронтации.

В МИД РФ считают, что палестинская тема остаётся ключевой для стабилизации на Ближнем Востоке. По мнению ведомства, без её решения сохраняются риски новых конфликтов.

