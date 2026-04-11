Раскрыты планы Трампа устроить массовое помилование перед уходом с поста президента

Президент США Дональд Трамп неоднократно заверял высокопоставленных подчинённых, что перед уходом из Белого дома пожалует им прощение. Таким образом он хочет обезопасить их от потенциального преследования в будущем, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На одном из недавних совещаний политик в шутку заявил, что готов помиловать всякого, кто приблизился к Овальному кабинету на 60 метров. Присутствующие засмеялись, а сам радиус, по словам инсайдеров, растёт с каждым новым повторением этой остроты.

В 2025 году в беседе с советниками он пообещал устроить пресс-конференцию и объявить о массовом помиловании перед завершением своего срока в 2029-м.

За второй срок хозяин Белого дома уже даровал около 1,6 тысячи индульгенций — это рекорд в истории США. Как отмечает издание, большинство из них получили соратники, спонсоры и участники штурма Капитолия 6 января.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Трамп может помиловать захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом, согласно другой версии, Вашингтон может наказать южноамериканского политика в назидание всем несогласным с «Доктриной Монро».