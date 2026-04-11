Корабль лунной миссии «Артемида-2» с астронавтами вернулся на Землю

Космический корабль «Орион» успешно вернул астронавтов лунной экспедиции «Артемида-2» домой. Путешествие продлилось чуть больше девяти суток.

Экипаж миссии «Артемиды-2» вернулся на Землю. Видео © X / NASA

Приводнение капсулы с экипажем (Грегори Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен) произошло в Тихом океане. Трансляцию события вело американское космическое агентство.

За полтора часа до посадки аппарат находился на расстоянии около 23,5 тысячи километров от Земли и двигался со скоростью порядка 5 километров в секунду. При этом астронавты уже были в скафандрах и занимали рабочие места внутри капсулы.

Место приводнения капсулы. Фото © X / NASA

Спускаемый аппарат мягко сел на воду в 20:07 по восточному побережью США (03:07 мск 11 апреля). Это случилось в нескольких десятках километров от калифорнийского города Сан-Диего.

За полчаса до возвращения от «Ориона» штатно отделился служебный отсек. Вход в плотные слои атмосферы произошёл примерно за 15 минут до приводнения.

Из-за образования плазмы вокруг корпуса связь с экипажем прервалась на несколько минут. В НАСА подчеркнули, что это штатная ситуация.

Миссия «Артемида-2» представляет собой первый за более чем 50 лет пилотируемый облёт Луны, стартовавший в апреле 2026 года. Этот полёт был призван проверить готовность системы Orion и ракеты SLS к транспортировке людей в глубокий космос, чтобы в будущем обеспечить устойчивое возвращение астронавтов на лунную поверхность. Помимо тестирования систем жизнеобеспечения и навигации, экипаж провёл уникальные научные исследования, включая наблюдение невидимой с Земли стороны Луны и эксперименты по влиянию дальнего космоса на здоровье человека. Миссия Artemis-3, предусматривающая посадку на Луну, должна состояться в 2027 году.