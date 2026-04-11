Названа дата выпускных в России в 2026 годах

Выпускные вечера в российских школах рекомендовали провести 27 июня. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ, пишет РИА «Новости». Ведомство уточнило, что дата носит рекомендательный характер. Регионы смогут учитывать местные условия при организации мероприятий. При этом министерство рассчитывает на единый подход.

«Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера — 27 июня 2026 года», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого привела пресс-служба ведомства.

Он добавил, что задача состоит в создании равных условий для школьников. По словам главы ведомства, выпускные должны пройти комфортно для всех регионов. Также министр отметил значимость этого дня для учащихся. Кравцов подчеркнул, что выпускной остаётся важным этапом. Он связал его с завершением школьного обучения и началом нового периода. В ведомстве ожидают, что мероприятия пройдут в торжественной обстановке.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения разработало критерии оценки поведения школьников. В ведомстве заявили, что они помогут формировать итоговые оценки. Среди критериев выделили соблюдение дисциплины и участие в учебной деятельности. Также учитывается вовлечённость в школьную жизнь. В министерстве указали, что оценка будет включать участие в проектах и образовательных программах. В числе них назвали инициативы «Разговоры о важном» и «Россия — мои горизонты». Кроме того, внимание уделят личностным качествам и взаимодействию с другими учениками. Эти параметры планируют учитывать при оценке поведения школьников.