Экипаж «Артемиды-2» покинул «Орион» после приводнения

К месту посадки были направлены моторные лодки, после чего астронавтов вывели из капсулы через полтора часа. Экипаж перевели на надувной плот, а после транспортировали на корабль USS John P. Murtha при помощи вертолётов. На данный момент участники должны проходить обследования в медотсеке.

Напомним, сегодня ночью астронавты миссии «Артемида-2» (Грегори Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен) благополучно вернулись на Землю после первого за полвека пилотируемого облёта Луны. В ходе миссии проверили готовность космических кораблей Orion и SLS для будущих миссий в глубокий космос и устойчивого возвращения на лунную поверхность. Также о время этой миссии астронавты NASA установили рекорд, удалившись от Земли на максимальное расстояние. Кроме того, они впервые за полвека продемонстрировали обратную сторону Луны, которая скрыта от земного наблюдателя. Подробнее о том, что находится на этой стороне и почему её не видно с Земли, — в материале Life.ru.