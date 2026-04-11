«Не вредность и не месть»: Зачем собаки спят на наших вещах и почему их нельзя за это ругать

Хозяева часто возвращаются домой и видят, как питомец уютно свернулся калачиком среди брошенной на диване одежды — причём собственная лежанка собаки игнорируется. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, в чём причина такой зависимости.

По словам эксперта, человеческие вещи — это настоящий антидепрессант для собак. «Именно по той же причине часто в домике питомцев оказываются наши тапки, носки. Это не вредность, тем более не месть (мстить животные не умеют) — в подобном поведении есть своё разумное объяснение», — отметил кинолог.

Обоняние у четвероногих в тысячи раз лучше человеческого, поэтому запахи для них критически важны. А что лучше всего сохраняет аромат любимого хозяина? Его одежда. Собака просто успокаивается таким образом.

В целом, когда питомец в ваше отсутствие лежит на вещах, это считается мягкой формой сепарационной тревоги, и такое поведение допустимо. Если собака не портит одежду, а лишь спит на ней — это нормальный способ справиться с временным расставанием.

Если же хозяин не хочет, чтобы питомец лежал на его вещах (из-за шерсти или запаха), необходимо создать для животного безопасный «якорь». Например, отдать собаке старую ненужную футболку и положить её в лежанку. Либо поносить мягкую игрушку, чтобы она пропиталась вашим запахом.

Есть и более очевидная причина: возможно, собаке просто некомфортно в её лежанке — она слишком жёсткая, либо пол холодный. В разговоре с «Радио 1» кинолог посоветовал проверить место для отдыха питомца и сделать его более уютным, задействовав по возможности старые вещи.

Голубев подчеркнул, что ругать собаку за такое поведение бессмысленно: во-первых, животное не поймёт, в чём провинилось, спустя несколько часов. Во-вторых, эта форма самоуспокоения — норма, и наказание только усугубит стресс. Эксперт рекомендует убедиться, что питомец получает достаточно физических и когнитивных нагрузок, оставлять ему новые интересные игрушки и даже включать спокойную фоновую музыку — тогда временное расставание пройдёт мягче.

