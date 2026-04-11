«Американцы не любят признавать потери»: Назван вероятный «козёл отпущения» войны в Иране

Операция США против Ирана не достигла поставленных целей и фактически завершилась неудачей, которая может стоить должности министру войны США. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков, комментируя скандал вокруг заявлений главы Пентагона Пита Хегсета об атаке на военную базу в Кувейте.

Недавно телеканал CBS опубликовал рассказы американских военных, находившихся на объекте. Они описывают произошедшее как одно из самых тяжёлых нападений на силы США за последнее время. Подразделение оказалось фактически не готово к обороне: позиции не укрепляли должным образом, а атака привела к жертвам и многочисленным ранениям. Хегсет называл этот инцидент незначительным, заявив, что иранский беспилотник просто смог прорваться через систему защиты базы. Дудаков допустил, что в ближайшее время появятся новые сведения о реальных потерях, хотя возможны и попытки сокрытия информации.

«Будут появляться сведения о том, что тот или иной американский генерал где-нибудь разбился, летая на самолёте. Например, на каком-нибудь небольшом самолёте где-нибудь в Америке. Это, в принципе, мы наблюдали в контексте четырёх лет противостояния на Украине. Американцы не любят свои потери признавать, но постфактум выясняется, что кто-то где-то погиб, пострадал, но якобы не на Украине. Так же и здесь», — пояснил политолог в беседе с «Царьградом».

Он также не исключил, что внутри американского военного и политического руководства начнётся борьба за то, на кого возложить ответственность за провал в Иране. В частности, под ударом может оказаться сам Пит Хегсет.

Недавно американские СМИ писали, что ряд американских чиновников усомнились в правдивости слов Пита Хегсета о реальном военном потенциале Ирана. Поводом послужил инцидент со сбитым истребителем F-15E и последовавшая спасательная миссия, которая, несмотря на успех, прошла в хаотичной обстановке. По мнению экспертов, эти события доказали, что Тегеран остаётся опасным противником, а заявления Хегсета о воздушном превосходстве — явно преувеличены.