11 апреля, 12:16

«Американцы не любят признавать потери»: Назван вероятный «козёл отпущения» войны в Иране

Политолог Дудаков: Хегсета могут уволить из-за провальной операции США в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhongxinyashi_Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhongxinyashi_Photo

Операция США против Ирана не достигла поставленных целей и фактически завершилась неудачей, которая может стоить должности министру войны США. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков, комментируя скандал вокруг заявлений главы Пентагона Пита Хегсета об атаке на военную базу в Кувейте.

Недавно телеканал CBS опубликовал рассказы американских военных, находившихся на объекте. Они описывают произошедшее как одно из самых тяжёлых нападений на силы США за последнее время. Подразделение оказалось фактически не готово к обороне: позиции не укрепляли должным образом, а атака привела к жертвам и многочисленным ранениям. Хегсет называл этот инцидент незначительным, заявив, что иранский беспилотник просто смог прорваться через систему защиты базы. Дудаков допустил, что в ближайшее время появятся новые сведения о реальных потерях, хотя возможны и попытки сокрытия информации.

«Будут появляться сведения о том, что тот или иной американский генерал где-нибудь разбился, летая на самолёте. Например, на каком-нибудь небольшом самолёте где-нибудь в Америке. Это, в принципе, мы наблюдали в контексте четырёх лет противостояния на Украине. Американцы не любят свои потери признавать, но постфактум выясняется, что кто-то где-то погиб, пострадал, но якобы не на Украине. Так же и здесь», — пояснил политолог в беседе с «Царьградом».

Он также не исключил, что внутри американского военного и политического руководства начнётся борьба за то, на кого возложить ответственность за провал в Иране. В частности, под ударом может оказаться сам Пит Хегсет.

Хегсет заявил, что Иран лишился возможности защищать остров Харк
Хегсет заявил, что Иран лишился возможности защищать остров Харк

Недавно американские СМИ писали, что ряд американских чиновников усомнились в правдивости слов Пита Хегсета о реальном военном потенциале Ирана. Поводом послужил инцидент со сбитым истребителем F-15E и последовавшая спасательная миссия, которая, несмотря на успех, прошла в хаотичной обстановке. По мнению экспертов, эти события доказали, что Тегеран остаётся опасным противником, а заявления Хегсета о воздушном превосходстве — явно преувеличены.

Юрий Лысенко
