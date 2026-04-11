Путин выявил спад в сельском хозяйстве Кубани и потребовал объяснений

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым затронул тему падения объёмов продукции сельского хозяйства в регионе. Разговор состоялся накануне вечером, основными темами стали развитие агропромышленного комплекса и ход посевной кампании.

«Статистику я посмотрел за прошлый год. Всё-таки там, как ни странно, снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить, что это такое?», — обратился Путин к губернатору.

Кондратьев ответил, что Кубань сохраняет за собой первое место по производству питьевого молока и входит в топ-5 по овощам, фруктам и мясу. Однако он не исключил, что на общей статистике сказался неурожай пшеницы в 2025 году, когда удалось собрать только 11,2 миллиона тонн.

Губернатор напомнил, что сначала регион накрыли возвратные заморозки, а затем установилась засуха. В таких условиях, признал он, край действительно просел, и это правда. Кондратьев пообещал внимательно разобраться в цифрах, но при этом подчеркнул: по объёму валовой сельскохозяйственной продукции Краснодарский край остаётся абсолютным лидером.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что посевная кампания в России уже стартовала и идёт полным ходом. Глава государства отметил существенный вклад Краснодарского края в обеспечение продовольственной безопасности страны. Путин добавил, что кампания уже началась, и попросил губернатора Вениамина Кондратьева доложить по этому вопросу.