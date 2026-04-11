Спонсоры важнее: Эксперт объяснил, почему Трамп не продавил Зеленского, и не сделает этого

Президент США Дональд Трамп ведёт двойную игру против России. Такое мнение высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя нынешнее состояние переговоров Москвы и Вашингтона по Украине.

«Если бы США были реально заинтересованы в скорейшем подписании мирного соглашения по Украине, то это сделали бы сразу после Анкориджа. Американцы понимают потенциал Украины как карманного террористического государства, на которое можно сваливать все проблемы и риски, связанные с различными ударами по геополитическому противнику — России», — сказал эксперт в комментарии URA.ru.

По словам Михайлова, Владимир Зеленский так и останется нелегитимным лидером киевского режима, американцы продолжат критиковать его за несговорчивость, но такой статус-кво их вполне устраивает. В переговорах по Украине, считает аналитик, ничего принципиально меняться не будет.

«Было бы у Трампа желание продавить Зеленского, он бы продавил, но Трамп ведёт двойную игру», — добавил собеседник агентства.

Михайлов напомнил, что по созданной именно Трампом программе PURL США продают оружие для Украины европейцам, обходя общий кошелёк НАТО. Таким образом, добавил эксперт, американский президент напрямую получает деньги на счета своих спонсоров, поскольку он тесно связан с оборонно-промышленным комплексом, и его друзья и, возможно, родственники обогащаются на этих контрактах.

К слову, сам Дональд Трамп, выступая на пасхальном обеде в Белом доме, заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена допустила колоссальную ошибку, решив вмешаться в украинские дела. По убеждению Трампа, Вашингтон безвозвратно потерял сотни миллиардов долларов, направленных в качестве помощи Киеву.