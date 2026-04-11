Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 10:54

Елена Бирюкова рассказала о чувствах к Дронову на съёмках «Саша+Маша»

Обложка © «Саша + Маша», режиссёр Дмитрий Федоров, сценаристы Лариса Шлепина / Kinopoisk

Актриса Елена Бирюкова призналась, что во время съёмок сериала «Саша+Маша» между ней и Георгием Дроновым возникла взаимная влюблённость. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Кипнис», вспоминая работу над популярным ситкомом.

«Это, скажем так, не любовь, а некая влюблённость. Когда люди влюбляются в друг друга, но потом понимают, что у них не может быть взаимоотношений, то это переходит в дружбу, длительную, нежную, настоящую дружбу», — отметила актриса.

Также она с юмором добавила, что при таком плотном графике съёмок — по 12 часов в день — возможный роман вряд ли оказался бы долгим. Сериал «Саша+Маша», выходивший на ТНТ, принёс Бирюковой широкую известность. В российской адаптации франко-канадского проекта она исполнила роль жены героя, которого сыграл Георгий Дронов.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar