Елена Бирюкова рассказала о чувствах к Дронову на съёмках «Саша+Маша»

Актриса Елена Бирюкова призналась, что во время съёмок сериала «Саша+Маша» между ней и Георгием Дроновым возникла взаимная влюблённость. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Кипнис», вспоминая работу над популярным ситкомом.

«Это, скажем так, не любовь, а некая влюблённость. Когда люди влюбляются в друг друга, но потом понимают, что у них не может быть взаимоотношений, то это переходит в дружбу, длительную, нежную, настоящую дружбу», — отметила актриса.

Также она с юмором добавила, что при таком плотном графике съёмок — по 12 часов в день — возможный роман вряд ли оказался бы долгим. Сериал «Саша+Маша», выходивший на ТНТ, принёс Бирюковой широкую известность. В российской адаптации франко-канадского проекта она исполнила роль жены героя, которого сыграл Георгий Дронов.

