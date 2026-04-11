Автоэксперт Егоров: Новый рейтинг автошкол облегчит водителям сдачу экзаменов

Новый порядок оценки автошкол в России приведёт к тому, что подготовленным кандидатам в водители станет легче сдать экзамен на получение прав. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Егоров, по мнению которого для будущих водителей такая система может стать реальной подсказкой при выборе автошколы.

«Сейчас человеку, который идёт учиться на права, сложно понять, где действительно учат, а где просто продают обучение. Новый порядок создаёт более прозрачные правила игры: видно, сколько выпускников сдают с первого раза и как они ведут себя на дороге в первые годы. Это стимулирует автошколы вкладываться в качество, а не только в рекламу», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При этом, по его словам, говорить о том, что сдавать на права автоматически станет проще, некорректно. Экзамены в ГИБДД никто упрощать не собирается. Но если автошкола понимает, что её будут оценивать по фактическим результатам, она начнёт строже отбирать инструкторов, следить за методикой обучения и, возможно, увеличит реальное время вождения. В итоге подготовленному ученику, отметил Егоров, будет легче сдать экзамен честно, без поисков обходных путей.

Автоэксперт также подчеркнул, что новые критерии должны повлиять и на безопасность дорожного движения. Отдельный показатель — аварийность среди выпускников с небольшим стажем. Это важный маркер: если школа даёт знания только для галочки, это быстро проявится в статистике ДТП. Для добросовестных автошкол рейтинг станет конкурентным преимуществом, для недобросовестных — стимулом либо подтянуться, либо уйти с рынка, резюмировал Егоров.

Ранее кабмин утвердил правила отбора критериев, по которым МВД будет оценивать эффективность работы автошкол. Проект приказа прописывает конкретные показатели для рейтинга: доля выпускников, сдавших экзамены с первой попытки, доля тех, кто не смог пройти тест, а также количество ДТП по вине выпускников со стажем до двух лет. МВД будет собирать эти данные и формировать на их основе оценку каждой автошколы. Закон вступает в силу 28 мая, а публиковать рейтинг на сайте ГИБДД ведомство будет ежегодно не позднее 15 февраля.