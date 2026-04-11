Израильский студент случайно наткнулся на метровый меч крестоносца XII века

Студент из Хайфского университета, отдыхая на побережье Средиземного моря, совершил сенсационную находку. Молодой человек обнаружил меч, который, по предварительным данным, относится к эпохе крестовых походов. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошёл у берегов древнего порта Дор на севере Израиля. Изучая морские цивилизации, студент заметил группу людей с металлоискателями. Заподозрив, что те незаконно ищут исторические артефакты, он привлёк к ним внимание и заставил покинуть место.

Продолжая заплыв, парень обратил внимание на предмет, торчащий из песчаного дна. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это длинный металлический меч — более метра в длину.

Эксперты предварительно датируют находку XII веком. В Хайфском университете подчеркнули, что подобные артефакты чрезвычайно редки для этого региона. Теперь оружие отправят на консервацию и дальнейшее изучение, а место, где его нашли, дополнительно исследуют археологи.

Ранее Life.ru писал об обнаружении папируса с утерянными стихами Эмпедокла. В Каире ученые нашли фрагмент древнего папируса, содержащий ранее неизвестные стихи философа Эмпедокла, жившего в V веке до нашей эры. Редкая находка была сделана в фондах Французского института восточной археологии, расположенного в египетской столице.