Самолёт-разведчик США уже семь часов барражирует над Чёрным морем у границ РФ

Над Чёрным морем южнее Крыма и Краснодарского края уже семь часов барражирует американский самолёт-разведчик. Это переделанный под радиолокационную слежку бизнес-джет Bombardier Challenger 650, который в армии называют ARTEMIS II, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные полётов.

Взлёт воздушной машины с румынской авиабазы в Констанце произошёл примерно в половине девятого утра по Москве. Достигнув точки в 170 километрах от побережья Грузии, лётчик развернул судно в обратную сторону. После этого борт пролетел по своей же трассе назад, на время заскочил в румынское небо и опять взял курс на восток. На 15.05 мск разведчик продолжал кружить над акваторией, выполняя уже четвёртый заход. Известно, что этот же самый аппарат на постоянной основе летает в районе Калининградской области.

Как следует из общедоступной информации, американское оборонное ведомство заключило контракт на производство двух таких летательных аппаратов, и выпуск второго из них закончился в декабре 2022 года. Главная функция данных самолётов — вести перехват, сохранять записи и расшифровывать сигналы, находясь далеко от цели.

Ранее сообщалось, что над акваторией Чёрного моря заметили два самолёта-разведчика стран НАТО — британский и американский. Британский аппарат вылетел из Лондона и после пролёта над рядом европейских стран приступил к облёту румынского побережья. Американский самолёт поднялся с румынской базы и выполнил несколько манёвров прямо над морем в сторону границы Турции и Грузии. К вечеру оба разведчика оставались в черноморском небе, а цели их миссии официально не раскрывались.