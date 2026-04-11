Изъято имущество экс-главы управления Роспотребнадзора по Челябинской области
Анатолий Семёнов. Обложка © ТАСС / Вадим Ахметов / URA.RU
По решению суда и по иску Генпрокуратуры в доход государства обращена крупная сумма, связанная с бывшим руководителем управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолием Семёновым. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.
Исполнение судебного решения обеспечили приставы, получившие из Курчатовского районного суда Челябинска исполнительный лист. Документ предусматривал обращение в пользу Российской Федерации 4 986 800 рублей, принадлежавших Анатолию Семёнову.
Указанная сумма была признана эквивалентом стоимости имущества бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора. После поступления материалов в службу судебных приставов было возбуждено исполнительное производство.
Ранее Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства всё имущество, принадлежащее руководителю управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолию Семёнову. Совокупная стоимость активов, которыми владеет чиновник, превышает 400 млн рублей.
