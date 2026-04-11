«Кружки повсюду»: Сын Наташи Королёвой пожаловался на жену из-за грязи и криков

Наследник певицы Наташи Королевой, 24-летний Архип, рассказал журналистам о бытовых проблемах в отношениях с женой Мелиссой Волынкиной. Своими жалобами он поделился в беседе с Пятым каналом.

«Она кофе любит пить. Иногда кофе не допивает и оставляет кружку. И я могу сказать, потому что уже постоянно кружки собираются. Я говорю: «Блин, пожалуйста». Да, мне нравится, когда всё чистенько», — делится Архип Глушко.

Также Архипа напрягает чрезмерная эмоциональность Мелиссы. Девушка, по его словам, слишком громко выражает радость, и ему это доставляет дискомфорт. Неудивительно, что в молодой семье скандалы случаются всё чаще.

Примечательно, что сама Наташа Королёва и её муж Сергей Глушко (Тарзан) в этих конфликтах занимают сторону невестки. Певица называет Мелиссу некапризной, небалованной и очень умелой, подчёркивая, что многим не хватает её талантов. Королёвой также импонирует жизнерадостный и простой нрав девушки.

Ранее стало известно, что концерт Наташи Королёвой в Краснодаре вызвал волну негодования у местной публики. Мероприятие с возрастной отметкой «12+» оказалось совсем не детским — виной всему чересчур откровенные наряды команды певицы. Подтанцовка и подпевка вышли на сцену в боди, которые едва прикрывали «всё самое стыдное». Фанаты же заметили в этих откровениях почерк супруга певицы — стриптизёра Тарзана.