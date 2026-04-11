Застройщики в Дагестане украли у дольщиков более 550 млн при продаже жилья

В Дагестане по подозрению в мошенничестве арестованы финансовый директор и управляющий строительной компании «АР Групп». Ущерб от продажи квартир, превысил 550 миллионов рублей, сообщила объединённая пресс-служба судов республики.

По версии следствия, компания продавала квартиры в домах, которые либо не строились, либо возводились без разрешений. Ранее, в январе, под стражу отправили гендиректора фирмы.

Суд признал доводы следствия достаточными для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты пробудут под арестом ближайшие два месяца. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что строительная компания обманула сотни людей в нескольких регионах России, оставив их с полуразрушенными домами. Среди пострадавших — жёны участников СВО, которые теперь вынуждены платить ипотеку за недострои, и эти выплаты рискуют стать для них неподъёмными. Пострадавшие считают, что дома не будут сданы в срок, из-за чего процентная ставка по ипотеке автоматически вырастет, сделав выплаты слишком высокими.