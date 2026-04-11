Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 14:43

Застройщики в Дагестане украли у дольщиков более 550 млн при продаже жилья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamrad71

В Дагестане по подозрению в мошенничестве арестованы финансовый директор и управляющий строительной компании «АР Групп». Ущерб от продажи квартир, превысил 550 миллионов рублей, сообщила объединённая пресс-служба судов республики.

По версии следствия, компания продавала квартиры в домах, которые либо не строились, либо возводились без разрешений. Ранее, в январе, под стражу отправили гендиректора фирмы.

Суд признал доводы следствия достаточными для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты пробудут под арестом ближайшие два месяца. Расследование продолжается.

Обманутая застройщиком мать-одиночка из Петербурга вынуждена с сыном ютиться в бане

Ранее сообщалось, что строительная компания обманула сотни людей в нескольких регионах России, оставив их с полуразрушенными домами. Среди пострадавших — жёны участников СВО, которые теперь вынуждены платить ипотеку за недострои, и эти выплаты рискуют стать для них неподъёмными. Пострадавшие считают, что дома не будут сданы в срок, из-за чего процентная ставка по ипотеке автоматически вырастет, сделав выплаты слишком высокими.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar