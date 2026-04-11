На поезд с 600 людьми в Германии рухнула контактная сеть

В районе города Виттенберг на востоке Германии из-за обрушения контактной сети встал на рельсах скоростной состав ICE, в котором находилось около 600 пассажиров. Информацию об инциденте обнародовали СМИ, ссылаясь на данные полиции и официальных лиц из железнодорожного оператора Deutsche Bahn.

Как уточняется в информации новостного портала rbb24, днём в субботу состав ICE, который направлялся из столицы в Лейпциг, вынужденно затормозил на путях практически сразу после того, как миновал рубеж федеральной земли Бранденбург.

Представительница Deutsche Bahn сообщила журналистам о том, что контактная сеть оборвалась, а её фрагменты обрушились непосредственно на железнодорожный состав. В публикации говорится, что случившееся привело к порче или полному разрушению нескольких вагонных окон. Согласно данным издания, от осколков пострадали двое пассажиров — их травмы оказались лёгкими.

Свою информацию добавили в телерадиокомпании MDR: там пояснили, что проблемный отрезок железной дороги сейчас полностью заблокирован, а составы, следующие как на дальние расстояния, так и в пределах регионов, пустили в объезд по другим путям.