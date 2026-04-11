«Я никогда никого не боялся»: Как вор в законе Япончик возглавил русскую мафию в США

Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик, один из самых известных криминальных авторитетов постсоветского пространства, возглавил русскую мафию в Америке. Его биографию изучила и опубликовала «Лента.ру».

Будущий вор в законе родился 2 января 1940 года в Москве в неблагополучной семье: отец пил и ушёл из дома в начале 1950-х, а мать страдала психическим расстройством. В юности Иваньков занимался джиу-джитсу и мечтал стать воздушным гимнастом — спорт помогал ему укреплять здоровье и защищаться от нападок сверстников.

После девятого класса он поступил в Государственное училище циркового искусства, но чередa травм головы поставила крест на этой карьере. Получив инвалидность по шизофрении, Иваньков оставил учёбу и устроился слесарем.

На криминальной стезе он примкнул к банде Монгола и прославился дерзкими налётами на подпольных предпринимателей-цеховиков: переодевшись в милицейскую форму, бандиты грабил их. В 1974 году в «Бутырке» Иванькову присвоили титул вора в законе. Вскоре его осудили на 14 лет за похищение человека, но даже в тулунской тюрьме он сохранял авторитет и продолжал короновать новых законников.

В 1992 году Япончик уехал в США и быстро стал главой русской мафии на Брайтон-Бич. Под его началом находилось более 250 человек, которые занимались отмыванием денег, нефтяным бизнесом и другими криминальными делами. В 1995 году его арестовало ФБР за вымогательство. В тюрьме «Алленвуд» Иваньков столкнулся с угрозами местных банд, но заручился поддержкой итальянских кланов и вышел на конфликт с заточкой, заставив противников отступить.

«Я горжусь прожитой жизнью… Я нигде не дрогнул, я везде шёл прямо. Я никогда никого не боялся», — говорил он в одном из тюремных интервью.

В 2005 году Япончик вернулся в Россию, официально объявил об отходе от дел, но фактически оставался верховным арбитром в спорах между группировками. По версии следствия, его поддержка одной из сторон в войне воровских кланов стала роковой ошибкой. В июле 2009 года у московского ресторана снайпер выстрелил ему в живот. Два месяца Иваньков боролся за жизнь, но скончался. Организатор покушения — вор в законе Махо — был заочно приговорён к 21 году колонии только в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, что на конец 2025 года в России и мире насчитывалось около 400 носителей титула «вор в законе». Уникальная криминальная каста, возникшая в СССР в первой половине XX века, продолжает влиять на организованную преступность, несмотря на десятилетия борьбы с ней. Исторически «воры» жили по строгому кодексу: запрещалось сотрудничать с государством, иметь имущество и семью. Однако с 1970-х годов правила адаптировались — легализовали общую кассу («общак») и допустили формальное взаимодействие с властями.