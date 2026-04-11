Актёра Клаудио де Мальо увезли на скорой из ГИТИСа с подозрением на инсульт

Итальянский актёр Клаудио де Мальо был экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. По данным «Известий», скорая помощь забрала артиста прямо с мастер-класса в ГИТИСе.

В настоящее время он находится под наблюдением врачей. Ректор вуза Григорий Заславский подтвердил, что де Мальо вёл занятия, но информацией о его госпитализации не располагает.

«Думаю, это не новость: здоровье — это не повод для обсуждений», — отметил он в разговоре с «Осторожно, Москва».

Клаудио де Мальо — выдающийся деятель итальянского театра, чья деятельность охватывает актерское мастерство, режиссуру, драматургию и педагогику. В настоящее время он занимает пост директора Гражданской академии драматического искусства имени Нико Пепе в городе Удине, одного из ведущих театральных учебных заведений Италии. В мировом театральном сообществе де Мальо признан одним из ключевых экспертов по комедии дель арте (итальянской комедии масок).

