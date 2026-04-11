В случае победы на выборах правительство Виктора Орбана продолжит бороться за возможность покупать у России газ и не изменит свою позицию по «украинской военной мафии». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам дипломата, в Брюсселе настаивают на перечислении общеевропейских средств Украине, а также хотят ускорить принятие этой страны в Евросоюз. Сийярто подчеркнул, что правительство Орбана не допустит подобных сценариев.

«Пока в этой стране суверенное национальное правительство, Венгрия не пойдёт на войну, деньги венгров останутся в Венгрии, а украинцы никогда в жизни не войдут в Евросоюз», — заявил министр.

Он также отметил, что после апрельских выборов Брюссель попытается навсегда лишить страну российских энергоносителей. Однако нынешняя власть намерена бороться за поставки нефти и газа.

Голосование намечено на 12 апреля. Сохранение правящего альянса партии «Фидес» с христианскими демократами гарантирует прежний курс на нейтралитет и стабильность. Победа оппозиционной «Тисы», напротив, приведёт к сближению с ЕС и НАТО.