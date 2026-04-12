Хинштейн показал видео с последними возвращёнными из украинского плена курянами

Губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал кадры с прибытием в Курск возвращённых из украинского плена местных жителей. Соответствующее видео он разместил у себя в Telegram-канале.

Освобождённые из украинского плена жители Курской области прибыли в областной центр. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

Хинштейн подчеркнул, что всех возвращённых жителей приграничья разместили в ПВР, а также обеспечили всеми необходимыми вещами. Кроме того, каждый получил сертификат на 30 тысяч рублей для покупки самого нужного на первое время.

Губернатор пообещал, что местные власти помогут освобождённым из плена курянам с оформлением положенных выплат и восстановлением документов. В настоящее время с людьми работают медики и сотрудники пунктов временного размещения.

«Александру Ивановичу 50. Его вывезли из Суджи в феврале 2025-го. Сам он из Махновки, до последнего оставался в родном селе. Его дом на глазах хозяина уничтожили вражеские дроны, а его забрали в Суджу. С детьми он с тех пор не встречался. Единственное, о чём думал все эти месяцы — обнять их, и это, наконец-то, случилось сегодня», — написал Хинштейн.

Также вреди возвращённых курян — женщина по имени Маргарита и её 82-летняя мать. Пожилая россиянка была взята в плен ВСУ, а её дочь вызвалась сопровождающей. Ей пришлось скрывать, что она из Курской области.

«Возвращение людей — большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова. Эти люди — последние из числа насильно удерживаемых украинской стороной, по данным Украины. Но, к сожалению, не последние из числа пропавших без вести жителей приграничья — их в реестре остаётся 381 человек», — добавил глава приграничного региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курск прибыли последние 7 жителей Курской области, освобождённые из плена. Они оказались захвачены во время вторжения ВСУ в регионе. Людей сначала помещали в интернат в Судже, а затем переправляли в Сумскую область, где незаконно удерживали и использовали для пропаганды. Пострадавшие заявляют: им обещали свободу, но вместо этого взяли в плен и подвергали психологическому воздействию.