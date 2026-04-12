«Призрачный шепот» ЦРУ: Учёные сочли сказкой секретную технологию США, якобы спасшую пилота в Иране
SA: Учёные сочли устройство «Призрачный шепот» невозможным с точки зрения физики
Новейшая технология ЦРУ под названием «Призрачный шепот» (Ghost Murmur), которая, как писала New York Post (NYP), позволила спасти американского пилота в Иране, с высокой вероятностью является выдумкой. Об этом передаёт журнал Scientific American, ссылаясь на учёных-физиков. По их словам, описанные возможности устройства противоречат известным законам физики.
Ранее газета NYP сообщила, что ЦРУ спасло сбитого лётчика с помощью «дальнодействующей квантовой магнитометрии» и искусственного интеллекта, которые позволили зафиксировать сердцебиение человека на огромном расстоянии. Источник издания сравнил это с возможностью «услышать голос на стадионе, только стадион — это тысяча квадратных миль пустыни». Учёные признают, что спасательная операция действительно была — пилота обнаружили благодаря аварийному радиомаяку на его борту. Однако описанная технология не подтверждается рецензируемыми исследованиями.
Профессор Джон Виксво из Университета Вандербильта объяснил, что магнитное поле сердца чрезвычайно слабо: на расстоянии одного метра амплитуда сигнала уменьшается до одной тысячной, а на километре полностью исчезает. Физик Чад Орзел добавил, что квантовому прибору пришлось бы бороться с магнитным полем Земли и «сердцебиением овец, собак и зайцев — всего, что бегает вокруг». Клинические датчики работают лишь на расстоянии нескольких сантиметров.
Другой физик, Брэдли Рот, напомнил, что магнитное поле сердца измеряют уже 60 лет, но для этого нужна лаборатория с экранированием и расстояние в несколько сантиметров. Профессор Тэд Уокер из Университета Висконсина в Мэдисоне заявил, что даже на дистанции 100 метров обнаружение было бы поразительным, а для лучших магнитометров ночного видения потребовались бы дни усреднения сигнала. «Мне неизвестны какие-либо опубликованные исследования, которые хотя бы приблизились к показателям, необходимым для обнаружения сердцебиения человека на расстоянии 100 м», — заключил он.
Физик Дмитрий Будкер добавил, что в иранском сценарии пилоту понадобился бы дополнительный источник магнитного поля «помимо бьющегося сердца», чтобы обеспечить возможность обнаружения. Гораздо эффективнее, по его мнению, были бы инфракрасная камера или спутники сверхдетальной съёмки.
