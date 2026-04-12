Патриарх поблагодарил Путина за помощь в передаче церкви икон из Третьяковки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность президенту России Владимиру Путину. Это произошло на пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве.

Предстоятель РПЦ отметил, что глава государства сделал много важных для страны вещей. Особое внимание он уделил передаче Владимирской и Донской икон Божией матери из Третьяковской галереи.

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Как президент страны вы уже многое сделали, что войдет, несомненно, в историю, как дела благие, важные для нашего Отечества. Но вот то событие, о котором я сегодня сказал (передача Владимирской и Донской икон Божьей матери. — прим. Life.ru), войдет не только в историю страны, в историю Церкви — глубоко войдет в историю нашего народа», — сказал патриарх Кирилл.

Напомним, 3 апреля пресс-служба Третьяковской галереи сообщила о передаче Русской православной церкви двух древних икон — «Богоматерь Владимирская» (первая треть XII века) и «Богоматерь Донская» (конец XIV века). С 4 апреля шедевры древнерусского искусства сначала разместили в храме Христа Спасителя. После завершения реставрационных работ в Большом храме Донского ставропигиального мужского монастыря образ «Богоматерь Донская» займёт место в иконостасе одной из монастырских церквей.