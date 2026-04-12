11 апреля, 23:11

Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Обложка © Патриарх Кирилл и Владимир Путин. Обложка © Кremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин обменялся пасхальными подарками с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Президент РФ и глава РПЦ преподнесли друг другу пасхальные яйца.

В этом году православные христиане отмечают Пасху 12 апреля. Глава государства прибыл в храм Христа Спасителя, где принял участие в праздничном богослужении. Вместе с Путиным на службе присутствовал московский мэр Сергей Собянин.

Путин заявил об огромной роли РПЦ и других церквей в жизни страны
Также Владимир Путин обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с поздравлением по случаю светлого праздника Пасхи. Глава государства подчеркнул, что мудрое пастырское слово патриарха служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний, призывает к добру, милосердию, справедливости и состраданию.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Виталий Приходько
