Психолог раскрыла лайфхак «трёх суток», который поможет не наломать дров в погоне за весенними переменами

Весной у многих появляется желание резко изменить внешность или жизнь — от новой причёски до увольнения. Психолог-консультант Анна Иванникова объяснила Life.ru, как отличить реальную потребность в переменах от импульса и не пожалеть о решении.

Исследования и практика показывают: если вы хотите кардинально изменить цвет волос, сделать татуировку или уволиться — дайте себе как минимум 72 часа. А лучше — 7–10 дней. Анна Иванникова Психолог-консультант, автор книги "Точка опоры. Искусство быть взрослым" и автор подкаста «Познай самого себя»

Эксперт называет это «правилом охлаждения». В момент эмоционального подъёма человек склонен принимать резкие решения, которые потом приносят больше вреда, чем пользы. За паузу эмоции снижаются, появляется трезвый взгляд и возможность понять, что на самом деле стоит за желанием перемен. По словам Иванниковой, весеннее стремление всё поменять связано с желанием «впустить больше жизни в жизнь». Она советует задать себе простой вопрос: что именно это значит. Часто речь идёт не о радикальных шагах, а о базовых вещах — режиме сна, времени на себя, прогулках и общении.

Специалист подчёркивает, что эффект обновления можно получить без риска: перестановка мебели, новая книга, яркие детали в гардеробе или хобби дают тот же результат. Помогает и физическая активность — прогулки, танцы, плавание. Это даёт выход «лишним» гормонам и возвращает контакт с телом.

Ранее психолог объяснила, почему отдых часто не восстанавливает силы. По её словам, главная ошибка — отдых «по рабочей модели», когда человек после работы продолжает нагружать мозг соцсетями, новостями и видео. В итоге психика не переключается и остаётся в напряжении. Эксперты советуют ориентироваться на состояние после выходных: если силы не возвращаются, стоит менять не только отдых, но и повседневные привычки.