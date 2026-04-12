12 апреля, 01:18

Венгры вышли на митинг в поддержку Орбана с зажжёнными факелами

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

В Будапеште сторонники премьера Орбана вышли на предвыборный митинг с зажжёнными факелами. Акция прошла накануне парламентских выборов 12 апреля.

Выборы определят, сохранит ли власть партия Орбана «Фидес» вместе с коалиционным партнёром — «Христианско-демократической народной партией», или управление перейдёт к оппозиционной партии «Тиса». Правящая коалиция заявляет о курсе на мир, безопасность и стабильность, оппозиция выступает за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО. В случае победы «Фидес» сохранит текущую линию во внутренней и внешней политике. Партия «Тиса» ориентируется на изменение курса и усиление интеграции с западными структурами. Кампания проходит на фоне высокой политической активности и конкуренции.

«Даже бабушке позвонить нельзя»: Орбан высказался о тотальной слежке за главой МИД Венгрии

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан выступил с экстренным обращением к нации. Он заявил, что политические противники планируют захватить власть, используя любые методы. Премьер-министр утверждал, что оппозиция заигрывает с иностранными разведками и пытается дискредитировать результаты выборов заранее. Орбан также отметил, что вокруг процесса голосования искусственно создают атмосферу хаоса. Он призвал граждан поддержать правящую партию для сохранения стабильности.

BannerImage
Антон Голыбин
