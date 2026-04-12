12 апреля, 00:54

В Петербурге 40 посетителей Никольского сада заперли внутри на полтора часа

Никольский сад. Обложка © Wikipedia / MatthiasKabel

В Никольском саду Санкт-Петербурга около 40 человек оказались заперты из-за внезапного закрытия всех калиток. Как пишет издание «Фонтанка», посетителей выпустили лишь через час.

Согласно изданию, к моменту инцидента входы были открыты, и внутри находились гуляющие семьи, собачники и пожилые посетители. Спустя некоторое время проходы наружу перекрыли без каких-либо объявлений и предупреждений. Люди пытались покинуть сад самостоятельно, но сделать это не получилось.

Выход помогла организовать сотрудница общественного туалета, расположенного в саду. Она принесла стремянку, и часть посетителей перебралась через ограждение. Собак передавали через забор. Внутри остались те, кому такой способ не подходил по возрасту.

Спустя час на место приехали сотрудники садово-паркового предприятия. Они открыли ворота и выпустили людей. В дежурной службе комитета по благоустройству подтвердили, что получали звонки от людей, оказавшихся внутри. Там напомнили, что городские сады сейчас находятся на просушке.

Тимур Хингеев
