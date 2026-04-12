Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 04:42

В России сформируют новый перечень специальностей в вузах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

В России разработают новый перечень вузовских специальностей и направлений подготовки. Работа проходит в рамках перехода на новую систему высшего образования. Об этом сообщили в Минобрнауки, пишет РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что изменения затронут и научные специальности. Новый перечень сформируют с учётом результатов пилотного проекта по реформе образовательных уровней.

«При переходе на новую систему высшего образования будет разработан новый перечень специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, в том числе с учетом результатов реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования», — рассказали в ведомстве.

Пилотный проект стартовал в мае 2023 года. Он предполагает разделение высшего образования на базовый и специализированный уровни. Аспирантуру выделили в отдельный вид профессионального образования с акцентом на подготовку научных и научно-педагогических кадров.

Ведущие российские вузы изменили правила приёма абитуриентов

Ранее сообщалось, что президент РАН высказался о возможном сокращении срока обучения в школе. Геннадий Красников отметил, что в ряде случаев десятилетнего образования может быть достаточно. Он подчеркнул, что вопрос продолжительности школьного курса нельзя рассматривать изолированно. По его словам, всё должно быть сбалансировано с дальнейшим образованием — среднетехническим, высшим или аспирантурой. На данный момент российская школа включает три этапа: начальное образование, основное общее и среднее общее образование.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Минобрнауки РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar