В России сформируют новый перечень специальностей в вузах

В России разработают новый перечень вузовских специальностей и направлений подготовки. Работа проходит в рамках перехода на новую систему высшего образования. Об этом сообщили в Минобрнауки, пишет РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что изменения затронут и научные специальности. Новый перечень сформируют с учётом результатов пилотного проекта по реформе образовательных уровней.

«При переходе на новую систему высшего образования будет разработан новый перечень специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, в том числе с учетом результатов реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования», — рассказали в ведомстве.

Пилотный проект стартовал в мае 2023 года. Он предполагает разделение высшего образования на базовый и специализированный уровни. Аспирантуру выделили в отдельный вид профессионального образования с акцентом на подготовку научных и научно-педагогических кадров.

Ранее сообщалось, что президент РАН высказался о возможном сокращении срока обучения в школе. Геннадий Красников отметил, что в ряде случаев десятилетнего образования может быть достаточно. Он подчеркнул, что вопрос продолжительности школьного курса нельзя рассматривать изолированно. По его словам, всё должно быть сбалансировано с дальнейшим образованием — среднетехническим, высшим или аспирантурой. На данный момент российская школа включает три этапа: начальное образование, основное общее и среднее общее образование.