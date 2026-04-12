«Чё врешь»: Психолог заявила, что Гагарина портит будущее дочери, унижая бывшего мужа

Сложный характер певицы Полины Гагариной и её публичные «шутки» в адрес бывшего мужа Дмитрия Исхакова могут негативно отразиться на их 9-летней дочери Мии — девочка рискует либо перенять неуважение к мужчинам, либо бессознательно искать партнёра-абьюзера. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

Абравитова считает, что капризный характер артистки никого не удивляет, но для дочери такие отношения родителей могут стать тяжёлым грузом.

«На ребёнке отражается абсолютно всё, что касается внутрисемейных отношений, отношений между папой и мамой... Конечно, из этого формируется отношение и к жизни, и к себе, и к противоположному полу», — отметила психолог.

Эксперт не исключила, что и отец Мии может быть строптивым, но по тому, что видит страна, у девочки формируется уничижительное отношение к мужчинам — сверху вниз, с издёвкой, а не на равных.

Публичное неуважение может отыграться и в обратную сторону. Дочь может перенять униженное состояние отца, что приведёт к заниженной самооценке. Психолог предупредила, что возможно и нанесение себе вреда, и бессознательный поиск абьюзивного партнёра — те «кирпичики», из которых сложен ребёнок, толкают его по таким дорожкам. Девочка формируется в направлении неправильного отношения к противоположному полу, заключила специалист.

Недавно Гагарина удивила поклонников едкими комментариями под постом экс-супруга. Когда Дмитрий пожаловался, что его никогда не называли ласково, певица грубо ответила: «Чё врешь?». Также она выложила ролик о том, что все женщины с её именем — абьюзеры.

