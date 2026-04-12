ИИ не даст уснуть за рулём: Росстандарт утвердил новый ГОСТ для водителей

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило новый ГОСТ, регламентирующий применение систем искусственного интеллекта для контроля за функциональным состоянием водителей. Согласно документу, с которым ознакомилось РИА «Новости», такие системы должны будут, в частности, анализировать признаки усталости и сонливости.

Стандарт вступает в силу с 15 июня 2026 года и устанавливает единые требования к разработке, внедрению, эксплуатации и техническому обслуживанию программного обеспечения с компонентами ИИ для мониторинга водителей.

Новый стандарт описывает, как искусственный интеллект будет следить за состоянием водителя. С помощью камер и датчиков система будет анализировать три группы факторов: Физиологические и поведенческие: частота и длительность зевания, наклоны головы, напряженность мимики, а также темп речи, интонация и звуки (вздохи, зевки).

частота и длительность зевания, наклоны головы, напряженность мимики, а также темп речи, интонация и звуки (вздохи, зевки). Внешние (контекстные): условия движения, обстановка в салоне и т.д.

Основная цель — прогнозировать ухудшение состояния водителя (усталость, потерю внимания, засыпание). На основе этого прогноза, как указано в ГОСТе, автомобиль сможет адаптировать работу систем активной безопасности.

