Пьяный неадекват с ножом и молотком ранил двух человек в центре Казани

Накануне вечером в центре Казани произошло ЧП: неадекват с ножом и молотком ранил нескольких человек. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

На улице Баумана местные жители заметили агрессивного парня, который разгуливал с ножом и молотком в руках. Очевидцы утверждают, что он был сильно пьян и явно не контролировал свои действия. Один из прохожих сделал ему замечание — в ответ получил несколько ножевых ранений. На шум сбежались трое молодых людей, пытавшихся остановить буйного, но дебошир успел порезать и одного из них.

Обоих пострадавших госпитализировали. Врачи заверили: их жизням ничто не угрожает. Сам 21-летний нападавший задержан и сейчас находится в отделе полиции. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что в Петербурге поймали пьяного мужчину с бензопилой, пугавшего прохожих в сквере. Нарушителем оказался 50-летний приезжий из Псковской области. Мужчина был сильно пьян и не смог внятно объяснить свои ночные эксперименты. Бензопилу у него изъяли.