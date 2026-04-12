В МВД посоветовали россиянам собирать пароль из абсурдных фраз

Сотрудники МВД России рассказали, как создать пароль, который будет одновременно надёжным и запоминающимся. Соответствующие рекомендации опубликовало управление по организации борьбы с противоправным использованием ИТ-технологий.

В ведомстве отметили, что пользователи по-прежнему часто выбирают предсказуемые комбинации: простые цифровые последовательности, слово password, имена, клички животных и даты рождения.

«Проблема таких паролей в том, что они легко угадываются и часто первыми проверяются при подборе. Чтобы пароль был не только надёжным, но и запоминающимся, важно опираться не на очевидные слова и шаблоны, а на личную логику, понятную только вам», — говорится в сообщении.

В МВД рекомендуют собирать пароль из несвязанных слов, например, «ЧашкаОкеанЛампа17», либо придумывать абсурдные фразы вроде «ЛисаНесётЗонтЧерезБалкон». Также советуют использовать собственный способ кодирования: писать в другой раскладке или делать каждую третью букву заглавной. Главное — не использовать один и тот же пароль на разных сервисах.

Ранее сообщалось, что мошенники подбирают пароли с помощью программ, перебирая тысячи вариантов в секунду, начиная с самых простых. В МВД советуют использовать сложные комбинации длиной не менее 12 символов с буквами разного регистра, цифрами и спецзнаками, избегая личных данных. Также важно проверять адреса сайтов, не переходить по сомнительным ссылкам, не использовать один пароль везде и включать двухфакторную аутентификацию.