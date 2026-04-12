Песков: РФ совершенствует защиту НПЗ от нападений киевского режима

Российские власти постоянно совершенствуют систему обороны нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских вооружённых формирований. Об этом журналисту Павлу Зарубину ИС «Вести» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе разговора с корреспондентом пресс-секретарь главы государства, комментируя способы прикрытия отечественных НПЗ от налётов со стороны Киева, отметил, что необходимая работа идёт, а имеющиеся наработки планомерно дорабатываются.

«К сожалению, враг достаточно коварен, технологии развиваются быстро, а главное — сохраняется сущность киевского режима, который представляет для нас непосредственную опасность», — отметил он.

В завершение разговора представитель Кремля сделал вывод: как только спецоперация полностью выполнит все поставленные перед ней задачи, Россия раз и навсегда лишится всякого повода опасаться повторения подобных угроз.

А ранее сообщалось, что обломки БПЛА повредили нефтепровод в районе порта Приморск. Системы ПВО сбили 19 беспилотников Незалежной.