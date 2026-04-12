12 апреля, 12:48

Песков: РФ совершенствует защиту НПЗ от нападений киевского режима

Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Российские власти постоянно совершенствуют систему обороны нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских вооружённых формирований. Об этом журналисту Павлу Зарубину ИС «Вести» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе разговора с корреспондентом пресс-секретарь главы государства, комментируя способы прикрытия отечественных НПЗ от налётов со стороны Киева, отметил, что необходимая работа идёт, а имеющиеся наработки планомерно дорабатываются.

«К сожалению, враг достаточно коварен, технологии развиваются быстро, а главное — сохраняется сущность киевского режима, который представляет для нас непосредственную опасность», — отметил он.

В завершение разговора представитель Кремля сделал вывод: как только спецоперация полностью выполнит все поставленные перед ней задачи, Россия раз и навсегда лишится всякого повода опасаться повторения подобных угроз.

ПВО за ночь сбила 99 дронов ВСУ над регионами РФ
ПВО за ночь сбила 99 дронов ВСУ над регионами РФ

А ранее сообщалось, что обломки БПЛА повредили нефтепровод в районе порта Приморск. Системы ПВО сбили 19 беспилотников Незалежной.

Вероника Бакумченко
