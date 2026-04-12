Россия в полтора раза увеличила закупки турецких сладостей

Российские компании резко нарастили закупки кондитерских изделий из Турции. В феврале этого года объём ввезённых лакомств в денежном выражении превысил 11 миллионов долларов — это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на турецкую статистическую службу.

Лидером роста стала турецкая выпечка. Её импорт подскочил до 6,6 миллиона долларов по сравнению с 3 миллионами годом ранее. Отечественные потребители, видимо, распробовали восточные сладости.

Почти на треть (с 1,9 до 2,2 миллиона долларов) увеличились закупки карамели. А вот шоколад, наоборот, потерял популярность: его ввоз сократился с 3 до 2,6 миллиона долларов.

Получается, что при общем росте аппетитов к турецким десертам, шоколадные изделия из этой страны россияне стали покупать реже.

Ранее Life.ru писал, что к 2050 году шоколад может исчезнуть с рынков. Глобальное производство шоколада оказалось под угрозой из-за климатических сбоев в ключевых регионах выращивания какао-бобов. Главной причиной называют изменения климата, которые затрагивают Западную Африку и страны Латинской Америки — именно там сосредоточена основная часть плантаций.