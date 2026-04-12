В Ульяновской области 11 лет отравляли почву тяжёлыми металлами

В Ульяновской области сотрудники фирмы 11 лет отравляли почву тяжёлыми металлами, рассказали в пресс-службе областного главка СК. По версии следствия, с 2014 по 2025 годы они накопляли отходы I-IV класса опасности на земельном участке в районе села Волынщица Кузоватовского района.

«Экспертами установлено, что земельный участок загрязнён солями тяжёлых металлов, плодородный слой содержит их в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения», — говорится в сообщении.

Против должностных лиц общества с ограниченной ответственностью возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Ущерб окружающей среде оценивается не менее чем в 350 миллионов рублей.

Ранее столичная прокуратура начала проверку из-за загрязнения реки Яузы. В результате пострадали утки. На поверхности воды нашли разлив неизвестного маслянистого вещества.