Дело адвокатов, обманувших блогершу Митрошину, передали в суд

Чертановский суд Москвы отправил уголовное дело адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой в Савёловский районный суд. Как сообщает «Коммерсант», обвиняемых в хищении 41 миллиона рублей у блогера Александры Митрошиной (Матерь Бложья) будут судить по месту завершения преступления, пояснили в суде.

Третье заседание в Чертановском суде закончилось, так и не перейдя к рассмотрению по существу. Судья Наталья Шабашева обнаружила, что отделение Т-банка, где фигурантки получили переводы от потерпевшей, находится на территории, подведомственной Савёловскому суду. Именно там, согласно УПК, преступление считается оконченным, поэтому материалы передали по подсудности.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбудили в октябре 2025 года по заявлению Митрошиной. Следствие не стало настаивать на заключении под стражу, поэтому Чертановский суд отправил женщин под домашний арест, а не в СИЗО.

Всё началось в 2023 году, когда Волхова защищала блогера по делу об уклонении от уплаты 127 миллионов рублей налогов. Тогда долг удалось погасить, а дело прекратили. По версии СКР, именно в тот период адвокат узнала о крупных средствах на счетах подзащитной.

В начале 2024 года, когда у Митрошиной вновь заблокировали часть счетов уже по новому эпизоду, Волхова убедила клиентку передать ей и юристу Гольцевой 41 миллион рублей. Якобы для защиты денег от налоговой и решения вопросов с чиновниками. Позже, когда блогер попросила средства обратно, ей ответили, что всё потрачено на урегулирование её проблем.

Саму Митрошину с ноября 2025 года судят в Тверском суде Москвы. Ей грозит до семи лет колонии за легализацию доходов — речь идёт о покупке квартиры на Большой Дмитровке за 200 миллионов рублей, из которых 60 миллионов, по версии следствия, были незаконными. Блогера задержали в сочинском аэропорту 8 марта 2025 года, когда она прилетела из Дубая.

Ранее сообщалось, что долг Митрошиной перед налоговой службой продолжает быстро увеличиваться. Задолженность выросла на 5 миллионов рублей и теперь достигла 322 миллионов рублей. Рост долга происходит из-за того, что пени и штрафы начисляются непрерывно. Ещё в декабре 2025 года блогер фигурировала с недоимкой около 317 миллионов рублей. С тех пор сумма выросла именно за счёт дополнительных начислений.