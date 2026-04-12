Девственность до 30: Зумеры в России копят целомудрие и деньги ради «той самой»

Среди молодых людей в России набирает популярность движение — парни отказываются от отношений и хранят девственность до 30 лет. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, молодёжь объясняет это тем, что девушки отвлекают от учёбы и карьеры. На отношения уходит много ценного времени, которое можно было бы потратить на саморазвитие. Раздражает их и пустая трата денег на рестораны, подарки, кино и другие «хотелки». Вместо этого парни предпочитают инвестировать средства в себя и своё будущее.

Некоторые из них хранят девственность, чтобы дождаться «ту самую» — женщину, которая будет ценить их целомудрие, а не насмехаться над ним. Они хотят найти взрослую и психологически зрелую девушку, которая тоже не признаёт случайных связей и нацелена на семью и прочные чувства. При этом парни не отвергают женщин полностью — они не против обычной дружбы.

Сексологи, опрошенные SHOT, посоветовали таким парням обратить внимание на уровень тестостерона, который отвечает за либидо. При длительном отказе от интима он может оказаться пониженным.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию журнала World Population Review, в России девственность в среднем теряют в 19 лет, а за всю жизнь среднестатистический гражданин меняет около девяти партнёров. По этим показателям страна заняла 32-е место в топе самых распутных стран мира, для которого авторы рассчитали так называемый глобальный индекс беспорядочных половых связей.