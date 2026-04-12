Взорвавшимся предметом в руках ребёнка в Подмосковье оказалась петарда

Мальчик, которому оторвало пальцы при взрыве в городе Орехово-Зуево Московской области, подобрал неизвестный предмет на спортплощадке возле школы. Об этом пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, 11-летний мальчик играл на спортплощадке возле школы и, как многие дети, из любопытства подобрал незнакомый предмет. Положив его в карман, он и не думал, что эта находка — скорее всего, мощная петарда — взорвется и навсегда изменит его жизнь.