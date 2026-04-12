«Сиганула в ущелье»: Олег Газманов едва не потерял жену из-за экстрима в Сочи

Олег Газманов признался, что перепугался до смерти за жену, которая в день рождения прыгнула в ледяную воду с высокой скалы. Своими переживаниями 74-летний певец поделился в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Марина отправилась в Сочи вместе с младшим сыном и без предупреждения решила испытать судьбу — бросилась вниз головой в горное ущелье. Артист назвал этот поступок ужасным и заявил, что супруга его крайне расстроила.

«Она сиганула в какое-то ущелье с водой, их понесло куда-то там. В общем, ужасно. Расстроила она меня», — рассказал артист.

Музыкант винит себя за то, что впервые позволил ей отдохнуть без него из-за своей загруженности. По его словам, больше такого никогда не повторится, и отпускать жену одну он не намерен. Теперь Газманов планирует лично сопровождать Марину во всех поездках.

Ранее Олег Газманов признался, что никогда не планировал жить на одну пенсию, и это желание подстёгивает его продолжать творческую карьеру в любом возрасте. Музыкант назвал странным вопрос о том, хватило бы ему этих выплат, поскольку он привык к достойному уровню жизни и много зарабатывает. По его словам, всем и так понятно, что он хорошо зарабатывает, и он не видит смысла в таком вопросе. Артист также отметил, что его пенсия, скорее всего, выше среднего размера по стране.