Президент Индонезии намерен обсудить с Путиным поставки российской нефти

Президент Индонезии Прабово Субианто планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным закупки нефти. Такая информация содержится в сообщении, распространенном правительством страны.

Прабово Субианто уже вылетел в Москву, где у него запланирована личная встреча с российским лидером во второй половине дня в понедельник. В индонезийском правительстве назвали эти переговоры решающими в условиях постоянно меняющейся глобальной обстановки. Лидеры обсудят энергетическую безопасность, продолжение сотрудничества с Москвой и обеспечение стабильных национальных поставок энергии, включая нефть.

Кроме того, Субианто рассчитывает затронуть вопросы глобальной геополитики и позицию Джакарты в поддержании мира и стабильности. Президента в поездке сопровождают министр иностранных дел Сугионо, глава минэнерго Бахлил Лахадалия и госсекретарь кабинета Тедди Индра Виджая.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев встретился в США с членами администрации Дональда Трампа. Главные темы обсуждения — мирное урегулирование на Украине и экономическое сотрудничество двух стран. Визит проходит в чувствительный момент: Вашингтону предстоит решить, продлевать ли санкции в отношении российской нефти.